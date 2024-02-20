محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلا رمضان بمدينة دهب

افتتح اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، معرض "أهلًا رمضان" المقام بمنطقة دهب سكوير بمدينة دهب بالتنسيق بين المحافظة، ومديرية التموين، والوحدة المحلية لمدينة دهب ، والغرفة التجارية، لبيع السلع الغذائية واحتياجات شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة.

وشهد الافتتاح اللواء أحمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة، واللواء عبد الرحمن بهاء الدين رئيس مدينة دهب، والمحاسب إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بالمحافظة ومحمد وحيد، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية ومواطني المدينة.

وتضمن المعرض جميع السلع الغذائية سكر، أرز، مكرونة، زيت، سمن، كافة أنواع الجبن والألبان، البقوليات، والخضروات والفاكهة، وملابس، ومستلزمات شهر رمضان من بلح، جوز هند، قمر الدين، الفاكهة المجففة "تين، مشمش، خروب"، سوبيا، إضافة إلى اللحوم.

وأجرى محافظ جنوب سيناء، جولة داخل المعرض، للتأكد من زيادة كميات المنتجات الغذائية المعروضة، ونسبة التخفيض عليها، كما قام بتخفيض اخر لعدد من السلع ووجه بدعم المعرض بكميات كبيرة للسلع الغذائية التي يوجد إقبال عليها لتلبية احتياجات المواطنين، وتكثيف الحملات التموينية عليه لمتابعة الالتزام بالأسعار.

وأعلن أنه سيجري دعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان بـ 30 طن مواد غذائية، بواقع 10 طن أرز، و10 طن سكر، و10 طن مكرونة مجانا ،إضافة الى بونات سيتم صرفها للأسر الأشد احتياجا فضلا على تنظيم مائدة الرحمن بمدينة طور سيناء بواقع 500 كرسى وسيتم توزيع وجبة السحور أيضا بنفس العدد ، كما وجه تعليماته الى كل رئيس مدينة بإقامة مائدة رحمن بكل مدينة.

ووجه المحافظ بإقامة معرض رئيسي بكل مدينة، لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة في متناول محدودي الدخل، بنسبة تخفيض تتراوح من 10 حتى 20 %، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ومواجهة الغلاء بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية المختلفة.

وأشار إلى أنه يجري توفير كميات كبيرة من المواد الغذائية شهريا من خلال قافلة سيارات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التي تجوب كافة المدن، لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة، إضافة إلى الأعداد الكبيرة من كراتين الطعام واللحوم التي تقوم المحافظة بتوزيعها على الأسر الأكثر

احتياجًا بكافة المدن والوديان والقرى والتجمعات البدوية التابعة لها.

ووفقا لتوجيهات اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء نحو اتخاذ كافه الاجراءات اللازمه لتخفيض الاسعار للتخفيف عن كاهل المواطنين بالمحافظه وبعد افتتاح فرعي اهلا رمضان بمدينه دهب فرع منطقه سوق سكوير وفرع العصله صرح ابراهيم الحارون مدير مديرية التموين بأن المديريه قامت بذبح عدد اثنين عجل بمدينتي الطور ودهب ويتم حاليا توزيع اللحوم البلدي بمدينه الطور بسعر 300 جنيه ومدينه دهب بسعر 320 جنيه وجاري افتتاح عدد من افرع معارض اهلا رمضان بباقي المدن عن طريق رؤساء المدن وذلك طبقا لتوجيهات المحافظ.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أن إجمالي عدد معارض "أهلًا رمضان" الأساسية على مستوى المحافظة بلغ 8 معارض، إضافة إلى 28 منفذ تابع لمديرية التموين "دلتا ماركت"، ومنافذ "كلنا واحد"، والسلاسل التجارية الكبرى التي دخلت ضمن مبادرة خفض الأسعار، ويجري متابعتها باستمرار للتأكد من الالتزام بالأسعار المتفق عليها، وتوافر السلع الغذائية بها.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن أسعار السلع الغذائية التي جرى توفيرها داخل المعارض أقل من مثيلاتها في الأسواق، ويبلغ سعر كيلو المكرونة داخل المعرض 22 جنيها بدلًا من 32 جنيها، والسكر بـ 27 جنيها، والزيت 800 ميلي بـ 70 جنيه بدلًا من 80 جنيه، والزيت 700 ميلي بـ 67 جنيه بدلًا من 75 جنيه، والأرز الكيلو بـ 32 جنيها بدلًا من 37 جنيها.

افتتاح معرض اهلا رمضان دهب

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