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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المبادرة الوطنية الفلسطينية: 50 ألف سيدة حامل بغزة لا تجد مكانا آمنا للولادة

مجلس الأمن التابع
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

وصف  مصطفى  البرغوثي  رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية  الفيتو الأمريكي الثالث  ضد مشروع المجموعة العربية الذي قدمته " الجزائر " أمام مجلس الامن هو موقف مشين ومنافق  لاعتراضها على وقف إطلاق النار  رغم أن اغلبية المجلس صوتت لصالحه  " .


وواصل  البرغوثي خلال  مداخلة عبر  برنامج  " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON  : " استخدام الفيتو يعني تشجيع واشنطن لإسرائيل  لاستمرار عمليات القتل  والابادة الجماعية  والتجويع  بالمعنى الحرفي للشعب الفلسطيني "، مردفا : " الحديث عن وجود تسهيلات لإيصال المساعدات كله كلام فارغ    لان ما يصل لقطاع غزة لا يزيد عن عشرة شاحنات يوميا بينما القطاع يحتاج إلى  1000 شاحنة يوميا "
وكشف البرغوثي عن   حقائق صادمة تكشف تردي  الأوضاع الإنسانية في القطاع قائلا : "هناك 700  ألف شخص يعانون من المجاعة  خاصة ي شمال  غزة ومدينة غزة  وهناك نحو تسعة من كل عشرة أشخاص لا يأكلون يوميا ونحو 64 ألف  امرأة  مرضعة  لا يجدن الحليب أو ما يساعدهن  على إرضاع أطفالهن  ونحو   50 ألف  امرأة  حامل لا تجد مكانا أمانا للولادة  بالإضافة  إلى  الوضع البيئي والدمار الذي  سببه الاحتلال في شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي "، مشددا على  أن الوضع البيئي المتدهور وتدمير 60% من البيوت أدى لتفشي الامراض  وبذلك تكون إسرائيل  تمارس القتل  عبر القصف الهمجي والتجويع  وبالأمراض   قائلا : "  لدينا ثلاثون فريق طبي يعملون في قطاع غزة  تقاريرهم مرعبة أكثر من 700 ألف شخص يصابون بالأمراض وهي أمراض تنفسية خطيرة وأمراض جهاز هضمي  بالإضافة لفيروس التهاب الكبد الوبائي وصل عدد المصابين به إلى 10 الالاف  مصاب  مع احتمالية انفجار الأوبئة وسط صفوف الأطفال لتوقف التطعيم على مدار 167 يوما .

الفيتو الأمريكي رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية مجلس الأمن الصرف الصحى غزة

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