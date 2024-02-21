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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم المشاركة بالمسابقات واللعب على المشاريب.. احذر من الوقوع في القمار

مقهي شعبي
مقهي شعبي

كشف الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، عن حكم المشاركة في المسابقات واللعب على المشاريب.

وقال أبو اليزيد سلامة، في فيديو لصدى البلد، إنه يجوز المشاركة في المسابقات التي تمنح جوائز، طالما لم يدفع لها أموال، وطالما تمنح هذه الأموال للفائز وفي أمر أحله الله.

وأضاف، أبو اليزيد سلامة، أن المسابقة التي تعتمد على جمع الأموال من المتسابقين ثم يفوز بهذا المال أحد المتسابقين، فهذا يعتبر قمار محرم شرعا.

أما إذا تم جمع المال، وأضاف صاحب المسابقة عليه من ماله الخاص ثم يوزع على الفائزين من المتسابقين فهذا لا حرج فيه.

وأكد أنه غير جائز شرعا ما يفعله بعض الشباب من لعب كرة القدم، ثم يدفع رسوم الحجز الفريق الخاسر، وكذلك من يلعب على المشاريب على المقاهي، فهذه صور لا تجوز شرعا.
 

الأزهر المسابقات اللعب على المشاريب جوائز قمار

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