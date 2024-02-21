مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة يعلن عن دورات الفصل الدراسي الثاني| تفاصيل

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج
عن فتح باب الحجز بالعديد من الدورات التدريبية.
وأضاف مركز التعليم المدمج ، أن قيمة الاشتراك فى الدورات التدريبية للطلاب وخريجي المركز 300 جنيه و أن قيمة الاشتراك لغير الطلاب 400 جنيه ، كما أن مدة الدورة :3أيام بواقع 4 ساعات يومياً وبإجمالي 12 ساعة.
معلومات عن الدورات التدريبية
- مواعيد الدورة يعلن عنها بعد اكتمال العدد المسجل بالدورة
- توقيت انعقاد الدورة من الساعة 4 إلي الساعة 8 مساءاً
- الشهادة معتمدة من مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج.
- الشهادة قابلة للتصديق من وزارة الخارجية لمن يرغب.
- يمكنك الحجز نقداً بالحضور لمقر إدارة التدريب بالمركز.
- يمكنك الحجز من خلال موقع التدريب والسداد من خلال فوري رابط الموقع :
https://workshops.bl.cu.edu.eg/