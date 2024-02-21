مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة يعلن عن دورات الفصل الدراسي الثاني| تفاصيل

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج

عن فتح باب الحجز بالعديد من الدورات التدريبية.



وأضاف مركز التعليم المدمج ، أن قيمة الاشتراك فى الدورات التدريبية للطلاب وخريجي المركز 300 جنيه و أن قيمة الاشتراك لغير الطلاب 400 جنيه ، كما أن مدة الدورة :3أيام بواقع 4 ساعات يومياً وبإجمالي 12 ساعة.



معلومات عن الدورات التدريبية