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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة يعلن عن دورات الفصل الدراسي الثاني| تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن مركز  جامعة القاهرة للتعليم المدمج 
عن فتح باب الحجز بالعديد من الدورات التدريبية.

وأضاف مركز التعليم المدمج ، أن قيمة الاشتراك فى الدورات التدريبية للطلاب وخريجي المركز 300 جنيه و أن قيمة الاشتراك لغير الطلاب 400 جنيه ،  كما أن مدة الدورة :3أيام بواقع 4 ساعات يومياً وبإجمالي 12 ساعة.
 

معلومات عن الدورات التدريبية 

  • مواعيد الدورة يعلن عنها بعد اكتمال العدد المسجل بالدورة
  • توقيت انعقاد الدورة  من الساعة 4  إلي الساعة 8 مساءاً
  • الشهادة معتمدة من مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج.
  • الشهادة قابلة للتصديق من وزارة الخارجية لمن يرغب.
  • يمكنك الحجز نقداً بالحضور لمقر إدارة التدريب بالمركز.
  • يمكنك الحجز من خلال موقع التدريب والسداد من خلال فوري رابط الموقع :
    https://workshops.bl.cu.edu.eg/
     
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