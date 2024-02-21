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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة وروسيا تقدمان حججهما أمام العدل الدولية بشأن شرعية الاحتلال.. اليوم

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

تنظر محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء في شرعية الاحتلال الإسرائيلي بعد حكمها الذي أصدرته في يناير الماضي والذي أمرت فيه إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية في غزة، وفق ما ذكرت شبكة فرانس 24.

ستقدم الولايات المتحدة وروسيا حججهما اليوم الأربعاء أمام محكمة العدل الدولية بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
 

وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية في عام 2022 إصدار رأي غير ملزم بشأن العواقب القانونية للاحتلال.

وقالت إسرائيل،  إن مشاركة المحكمة قد تضر بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض.
وعارضت واشنطن في عام 2022 إصدار المحكمة فتوى حول شرعية الاحتلال، ومن المتوقع أن تماطل بشأن شرعية الاحتلال.


وستقدم أكثر من 50 دولة مرافعاتها حتى 26 فبراير ومن المقرر أن تتحدث مصر وفرنسا أيضا اليوم.


وطلب ممثلو فلسطين من القضاة إعلان أن الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم غير قانوني وقالوا إن رأيهم يمكن أن يساعد في التوصل إلى حل الدولتين.


يوم أمس الثلاثاء، انتقدت 10 دول، من بينها جنوب أفريقيا، بأغلبية ساحقة سلوك إسرائيل في الأراضي المحتلة، وحثت المحكمة على أن تعلن بوضوح وتقول بأن الاحتلال غير قانوني.

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