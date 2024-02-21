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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يفتتح أعمال تطوير مدرسة كفر الزيات

محافظ الغربية
محافظ الغربية

افتتح  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، يرافقه المهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس الشيوخ، والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد سلامة هيئة الأبنية التعليمية، الأستاذ عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، أعمال تطوير مدرسة كفر الزيات الثانوية بنات.

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واستمع محافظ الغربية لشرح تفصيلي من المهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس الشيوخ عن الأعمال التي تم تنفيذها بالمدرسة بالجهود الذاتية، حيث تم تطوير ساحة المدرسة والكافتيريا، وملعب الكرة الطائرة وملعب كرة السلة بمساحة 10 × 15، مسرح المدرسة بمساحة 6 × 15 مترا، وتركيب بلاط الانترلوك وتشجير المدرسة وتركيب إضاءات ونظام صوت وكاميرات للحماية وإضافة صناديق للقمامة.


وأشاد محافظ الغربية بالدور المتميز الذي يقوم به النائب عبد الخالق عياد في تطوير مدينة كفر الزيات مشيرا إلى أن الغربية تتميز بالعطاء الدائم والمشاركة الفعالة لأهلها ومؤسسات المجتمع المدني بها مع الدولة في تخفيف العبء عن المواطنين، وأيضا تقديم الدعم للدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات والخدمات عملا على راحة المواطنين بنطاق المحافظة.

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كما تفقد المحافظ معرض الاقتصاد المنزلي للمشغولات اليدوية ،ومعرض التربية الفنية بالمدرسة مشيدا بمواهب الطلاب بالمدرسة .

وانتقل المحافظ بعد ذلك لتفقد صناديق القمامة المتحركة الجديدة والتي تم التبرع بها بالجهود الذاتية لدعم منظومة النظافة بكفر الزيات، فتفقد المحافظ 15 صندوق معدن كبير، 20 صندوق معدن صغير وأكد محافظ الغربية على استمرار دعم منظومة المخلفات الصلبة بمعدات جديدة تساعد على الارتقاء بالمظهر العام.

واستمرت الجولة بمتابعة المحافظ ومرافقيه الأعمال بالمرحلة الثانية من الكورنيش والتي يتم تنفيذها بالجهود الذاتية على غرار المرحلة الأولى، وأوضح النائب عبد الخالق عياد أنه سيتم تركيب وإنشاء مقاعد رخامية وبرجوات لجلوس المواطنين وتركيب البلاط الحراري المطعم بالسيراميك، بالإضافة إلى زراعة الأحواض بالنباتات والأشجار الجمالية وتركيب نظام ري دائم للأحواض بالإضافة إلى زرع أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية بشكل جمالي لحفظ البطاريات ليصبح متنزها للمواطنين يستخدم للاستراحة وقضاء أوقات سعيدة للراحة والانتظار.

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واختتم المحافظ الجولة بتفقد قاعة الاجتماعات بمجلس ومدينة كفر الزيات حيث تم عرض فيديو لإنجازات مركز ومدينة كفر الزيات وقام المحافظ بتكريم النائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس الشيوخ وإهداء درع المحافظة له تقدير لجهوده المبذولة في كفر الزيات وتقديرا لما قدمه من عطاء دون كلل أو ملل لتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين وتنفيذ مشروعات تعود بالنفع على المواطنين بكفر الزيات، كما قام المحافظ بتكريم الأستاذ عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات لتميزه في العمل واستجابته السريعة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكرم المهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس الشيوخ محافظ الغربية تقديرا لجهوده المبذولة والتطوير الذي حدث في محافظة الغربية خلال السنوات الماضية مقدما الشكر للمحافظ على الطفرة التي تتم على أرض المحافظة ومتمنيا له المزيد من النجاح، كما كرم النائب المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد سلامة هيئة الأبنية التعليمية، ورئيس ونواب مركز ومدينة كفر الزيات لجهودهم المبذولة.

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الخدمات المقدمة للمواطن الخدمات المقدمة التربية والتعليم التربية الفنية الأبنية التعليمية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي دعم منظومة النظافة رئيس لجنة الطاقة والبيئة رئيس لجنة الطاقة ديل دكتور طارق رحمى

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