رئيس جامعة سوهاج: الشباب لهم دور هام في دعم المنتج المصري

أكد الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج، على الدور الهام لشباب الجامعات في دعم المنتج المصري من خلال الإقبال على شراء المنتجات المصرية، وتنظيم حملات توعية لدعم شراء المنتجات المحلية، خاصة وأن شباب الجامعات يمثلون ركيزة أساسية في مثل هذه المبادرات التي تهدف الي تنمية المجتمع ومساندة الوطن في العديد من القضايا المطروحة.



جاء ذلك اليوم، في كلمته خلال الندوة التوعوية التي نظمتها كلية التربية بالجامعة بعنوان "الطالب الجامعي وفكر التسويق الإليكتروني وريادة الأعمال"، تحت شعار "مستقبل أولادنا بمنتج بلادنا"، وذلك بالتعاون بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، والهيئة العامة للاستعلامات (المجمع الإعلامي) بسوهاج، وذلك بمقر الكلية بالجامعة الجديدة.



وقال رئيس الجامعة، إن الدولة تولى اهتماماً كبيراً للصناعات، حيث يمثل قطاع الصناعة عصب التنمية الاقتصادية بإعتباره من أكثر القطاعات تحقيقاً لمعدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى دوره في دعم الناتج القومي فهو يسهم بحوالي ١٧.٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أن الدولة تسعى سعيا حثيثاً للنهوض بالصناعة لتصبح مصر من الدول الرائدة صناعياً في الشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال تعمیق التصنيع المحلي، والتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمكون التكنولوجي المرتفع، وتهیئة المناخ الجاذب للاستثمارات العربية والأجنبية.



وأشار النعمانى، إلى أهمية توعية الطلاب بأهمية العمل والإنتاج وفكر ريادة الأعمال، من خلال الندوات التي تنظمها الجامعة في إطار حملة دعم الصناعة الوطنية التى أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات، لتحسين الصورة الذهنية لدى المواطن تجاه المنتج الوطني، وكيفية توظيف طاقات الشباب وإقبالهم على العمل التطوعي في خدمة قضايا وهموم الوطن.

