غداً انطلاق فعاليات معرض فرص بلدنا لقطع غيار الماكينات والمعدات وخطوط الإنتاج

ينظم مركز تحديث الصناعة فعاليات معرض "فرص بلدنا" تحت رعاية المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وهو المعرض الأول لقطع غيار الماكينات والمعدات وخطوط الإنتاج، وتقام فعاليات المعرض بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات خلال الفترة من 22-24 فبراير.

ويستهدف المعرض توفير المكون المحلي وتحقيق التكامل الصناعي بين القطاعات الصناعية المختلفة بهدف توفير احتياجات الصناعة المحلية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.

و أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الصادرات السلعية المصرية حققت معدل نمو ملموسا خلال شهر يناير 2024 حيث بلغت 3 مليار و12 مليون دولار مقابل 2 مليار و887 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2023، مشيراً إلى أن الواردات السلعية المصرية شهدت تراجعاً بنسبة 40% حيث بلغت 4 مليارات و476 مليون دولار مقابل 7 مليار و520 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2023.