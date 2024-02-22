تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

يصادف اليوم الخميس 22 فبراير ذكرى ميلاد الفنانة تحية كاريوكا ، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1915، وذلك بمحافظة الإسماعيلية، ورحلت عن عالمنا في 20 سبتمبر عام 1999، عن عمر يناهز الـ 84 عاما.

نشأة تحية كاريوكا

اشتهرت بدوية تحية محمد علي النيداني كريم وهو الاسم الحقيقى لها باسم تحية كاريوكا ، حيث ولدت فى مدينة الإسماعيلية وفي عام 1940 قدمت رقصة "الكاريوكا" العالمية في أحد عروض فرقة بديعة مصابنى، وهي الرقصة التي التصقت بها بعد ذلك حتى أنها لازمت اسمها.

تحية كاريوكا ورجاء الجداوي

في لقاء سابق مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي" عبر قناة CBC، تحدثت رجاء الجداوي عن دور خالتها الفنانة الراحلة تحية كاريوكا في حياتها وكيف شاركت في تربيتها هي وشقيقها.

الشيخ الشعراوي يبشر تحية كاريوكا بالجنة

قالت الفنانة الراحلة رجاء الجداوى خلال إحدى لقاءاتها عن قصة الطفلة التى وجدتها خالتها تحية كاريوكا على باب شقتها قبل وفاتها بعامين ونصف، قائلة: "وجدت أمام شقتها طفلة مولودة بدمها، فأخذتها واعتنت بها واتصلت بالشيخ الشعراوى وأخبرته بأنها تريد أن تربيها فقال لها اكفليها وسميها عطية الله، وهتكون مفتاحك للجنة".

وتابعت: "كانت تعشق هذه الطفلة وكانت مصدر سعادة لها، وبعد دخولها الرعاية المركزة، طلبت ورقة وكتبت اسم فيفى عبده، وأوصت بأن تتولى رعاية الطفلة بعد وفاتها".

تحية كاريوكا تقرأ القرآن

واستطرد: "الراحلة تحية كاريوكا كانت تعتبرنى أبنها، وكانت تقرأ القران 24 ساعة فى اليوم، وكانت عفيفة النفس، وفى أحدى المرات أخبرتنى بأنها تريد عمل عمرة وبالفعل هاتفنى أحد الأمراء من السعودية ليخبرنى بمنحها فرصة السفر لاداء مناسك العمرة".



تحية كاريوكا

وفاة تحية كاريوكا

رحلت تحية عن عالمنا على أعلى درجات الإيمان، وفقًا لما صرّح به الفنان رشوان توفيق، في لقاء إعلامي خلال يناير 2017، حيث قال خلال استضافته في برنامج «بالألوان الطبيعية» عبر قناة «دريم»، إنه كان يقابل كاريوكا في المدينة المنورة، وتابع: «كانت تقولي أنا قاعدة 15 يوم قدام القبة، وكنت أروح لها البيت ألقاها ماسكة المصحف.

