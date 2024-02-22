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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تبدأ غدًا.. صيام الأيام البيض من شعبان فرصة عظيمة لاغتنامها

صدى البلد

صيام الأيام البيض فى شعبان.. يبحث الكثير عبر محرك البحث العالمي “جوجل”، عن الأيام البيض فى شعبان حتى ينالوا ثوابها وثواب الصيام فى شهر شعبان، والأيام البيض هي 13 و 14 و15 من كل شهر عربي.

صيام الأيام البيض من شهر شعبان

يوافق هذا العام ثالث يوم من الأيام البيض فى شعبان ليلة النصف من شعبان الذي يرفع فيه كل أعمال السنة الى المولى عز وجل، فمن صام هذا اليوم فيكون جمع بين ثوابين.

وبما روى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلاثٍ: صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ» (رواه البخاري ومسلم).

الأيام البيض فى شعبان 

تذكرة لمن شاء صيام الأيام البيض فى شعبان التي تبدأ من فجر يوم الجمعة. 
الجمعة 23 فبراير 2024 م- 13 شعبان 1445 هـ

السبت 24 فبراير 2024 م - 14 شعبان 1445 هـ.

الأحد 25 فبراير 2024 م- 15 شعبان 1445 هـ، يوافق يوم النصف من شعبان.

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الأيام البيض فى شعبان 

فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه يُستحب صيام الأيام البيض، وهي ثلاثة من كل شهرٍ هجري؛ هو أمر ليس بواجب، فيثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.

صيام الأيام البيض من شعبان

تشمل أيام الصيام المستحبة في الشهور القمرية صيام الأيام البيض في شهر شعبان، وهو لفظ يطلق على الثلاثة أيام القمرية من شهر شعبان وهي أيام 13 و14 و15،  ويستحب الصيام فيها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها، ولا يدرك الكثيرون أن مسمى الأيام البيض على الأيام الثلاثة من كل شهر من الشهور الهجرية، بالإضافة إلى الست أيام المستحبة صيامها في شهر شوال يطلق عليها الأيام البيض أيضا.

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