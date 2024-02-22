قومي المرأة: توفير الدعم والمساندة للعاملات في مجال الخدمات المنزلية

أكدت رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة إيزيس محمود، اهتمام المجلس بتوفير الدعم والمساندة للعاملات في القطاع غير الرسمي، خاصة العاملات في مجال الخدمات المنزلية، اللواتي تعتزم الدولة توفير الغطاء القانوني والحماية لهن، وتوفير تدريبات مختلفة لتنمية مهاراتهن، بالإضافة إلى توفير حزم تأمينية مختلفة.



جاء ذلك خلال اللقاء التوعوي الذي نظمه المجلس بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، مع 52 من العاملات في الخدمة المنزلية، وذلك في إطار تفعيل محور التمكين الاجتماعي للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، بمقر جمعية شكاوى المرأة والطفل ومؤسسة قواسيم الخير بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

وقالت إن المجلس عقد لقاءين سابقين استمع فيهما إلى جهود المؤسسات الأهلية لمساعدة العاملات المنزليات.

وأوضحت أن هذا اللقاء هدفه الاستماع إلى العاملات في الخدمة المنزلية، ومن ثم تكوين رؤية متكاملة عن أوضاعهن واحتياجاتهن ورفعها للمؤسسات المعنية لصياغة سياسات وقوانين للنهوض بأوضاعهن.

من جانبها، أكدت رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر، خطورة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والعواقب الاجتماعية والقانونية الوخيمة على الأسرة وعلى المجتمع بأكمله.

وقالت إن اهتمام الدولة بأوضاع العاملات المنزليات يأتي انطلاقا من أوضاعهن الاقتصادية الهشة، والتي تتطلب التدخل الفوري لتحسينه، وإن مهنة الخدمة المنزلية لا تقل أهمية عن أي وظيفة أخرى، حيث توفر الدعم المتكامل للأسر، خاصة تلك التي تقودها نساء عاملات سواء في أعمال التنظيف ورعاية الأطفال وكبار السن والطبخ وغيرها.

وأضافت أن وزارة القوى العاملة توفر فرصا تدريبية مختلفة للعاملات المنزليات، والتي تمكنهن من الحصول على رخصة معتمدة وتدعوهن إلى الانضمام لهذه الدورات.

بدورها، استعرضت رئيس مجلس إدارة مؤسسة شكاوى المرأة والطفل منى عبد الوهاب، مشكلات عاملات المنازل والعوائق القانونية التي تواجههن لتقنين أوضاعهن.

وأشارت إلى أن المجتمع المدني يقوم بجهود كبيرة في تأهيل العاملات المنزليات وتمكينهن من الحصول على فرص عمل ملائمة وما يقوم به من توجيههن إلى فرص التأمين الاجتماعي والصحي كصاحبات عمل حرفي ودعتهن لإنشاء نقابة تدافع عن حقوقهن وإثبات مهنة العامل المنزلي ببطاقات الرقم القومي.

وأوضح مدير جمعية قواسم الخير خالد محمد، أن الجمعية تقوم بإعداد قاعدة بيانات شاملة للعاملات المنزليات بمنطقة عين شمس لتحضير مقترح تدخلات مختلفة لتطوير مهاراتهن أو تدريبهن على حرف حتى يتسنى لهن إقامة مشروعات صغيرة خاصة بهن لفتح آفاق عمل جديدة لهن.

