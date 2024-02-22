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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة فريق مودرن فيوتشر تصل جوهانسبرج استعدادا لمواجهة سوبر سبورت

صدى البلد

وصلت بعثة فريق مودرن فيوتشر منذ قليل إلى مطار جوهانسبرج بجنوب افريقيا استعدادًا لمواجهة فريق سوبر سبورت بالكونفدرالية الإفريقية.

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق سوبر سبورت الجنوب افريقي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر وجنوب أفريقيا، على ستاد بيتر موكابا والذي يقع بمدينة بولوكوان الجنوب افريقية، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وضمت بعثة فريق مودرن فيوتشر ٢٢ لاعب:

حراسة المرمى: محمود جنش، أحمد يحيى، محمد طارق

خط الدفاع: خالد رضا، علي الفيل، محمود رزق، محمد ربيعة، باسم علي، طارق طه

خط الوسط: غنام محمد، محمد نصير، محمد صادق، احمد خالد كباكا، عبد الله محمد، محمد فاروق، هشام عادل، محمد محمود، علي زعزع، عمر وائل

خط الهجوم: محمد زعلوك، علي ياسر، أحمد عاطف

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