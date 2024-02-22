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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قدم عصارة تجربته للأجيال الجديدة.. نقابة الصحفيين تكرّم الإعلامي محمد بركات

صدى البلد

"لقد عاصرت الأحداث، وقدمت عصارة تجربتك، لأجيال عدة خلال مسيرتك المهنية" .. بهذه الكلمات الرقيقة قامت نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي النقيب خالد البلشي، بإهداء الإعلامي والكاتب الصحفي الكبير محمد بركات شهادة تقديرعرفانا من النقابة بما بذله من جهد وتفانٍ خلال مسيرته الصحفية التي امتدت سنوات طوال وذلك بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده الذي يأتي متزامنا مع مناسبة تكريمه عن مجمل كتاباته وجولاته الصحفية المستنيرة.

حضر حفل التكريم السيدة زوزو بركات، زوجة الكاتب الصحفي، ونجلهما د. طارق بركات.

يعتبر الإعلامي محمد بركات، واحدا من أقدم مذيعي قناة "اقرأ" الفضائية، ومن أشهر برامجه "مواجهات" الذي اشتهر باستضافته للفنانات بعد قرارهن الاعتزال والحجاب، فضلا عن حواراته مع عدد كبير من المثقفين والإسلاميين.

وقدم الإعلامي محمد بركات على شاشة "اقرأ" أكثر من برنامج، ثقافي، وديني، كان آخرها برنامجه المعروف "في حب الحرمين الشريفين".

محمد بركات صحفي معروف أيضا، وعمل مديرا لتحرير مجلة "الدعوة" السعودية، ومديرا لتحرير جريدة "المسلمون الدولية"، كما عمل مديرا لتحرير مجلة "الوطن العربي" و"كلام الناس"، وغيرها الكثير من الصحف والمجلات العربية.

كان آخر ظهور لبركات بصحبة زوجته، السيدة زوزو بركات، من خلال الاستحقاق الدستوري “الانتخابات الرئاسية 2024”.

وعلى الرغم من ظهوره على كرسي متحرك؛ غير أن الصورة لاقت إعجاب واستحسان الكثيرين، ممن أبدو إعجابا بموقف الرجل الذي فضل النزول في تلك الأجواء، متحاملًا على ظروفه الصحية.

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