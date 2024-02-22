شباب النواب توصي بتخصيص 10 ملايين جنيه لتطوير نادي الرياضيات البحرية بالغردقة

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، وزارة الشباب بتخصيص دعم مادي قيمته ١٠ ملايين جنيه ، لنادي الرياضيات البحرية بمدينة الغردقة ، لإستكمال اعمال تطوير فندق النادي ، وذلك لتعظيم الموارد من خلال استقبال أفواج من الزوار للإقامة فيه.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية ،التي تقوم به لجنة الشباب برئاسة الدكتور محمود حسين ، لمحافظة البحر الاحمر ، لتفقد عدد من المنشآت الرياضية والشبابية ، بحضور الدكتور محمد عبدالقادر رئيس الادارة المركزية للهيئات الشبابية ، والدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية بالوزارة.

وحرصت لجنة الشباب علي تفقد الملاعب وحمامات السباحة وغيرها من المنشآت الرياضية بنادي الرياضيات البحرية بمدينة الغردقة ، وأشادت بالجهود الكبيرة الكبيرة المبذولة من مجلس إدارة النادي وتحقيقه طفرة انشائية ، منها انشاء حمام سباحة علي أعلي مستوى.

وطالب أعضاء مجلس إدارة نادي الرياضيات البحرية ،بتخصيص دعم مالي لتطوير الفندق الي جانب تخصيص قطعة أرض إضافية لصالح النادي لاستيعاب الاعضاء ، من جانبه رد مسؤولي وزارة الشباب ، بأن الدكتور محمد عبدالنبي ، رئيس الادارة المركزية للمنشآت الشبابية بالوزارة ، قام بالفعل بإعداد مذكرة بشأن تقديم الدعم المادي اللازم لتطوير الفندق ، وجاري استكمال الإجراءات المتعلقة بها لصرفها في أقرب وقت.

ويضم وفد اللجنة كل من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، النائب محمد لبيب وكيل اللجنة، والنائب درويش مرعي، والنائب خالد بدوي، و النائبة آية مدني، و النائبة ولاء عبد الفتاح، والنائب أسامة عبد العاطي، والنائب محمود توشكي و النائبين سيد قاسم وايلاريا حارص عن محافظة البحر الأحمر ومن أمانة المجلس عاطف مرعي، أمين لجنة الشباب، وخالد مشعل ومحمد عادل ومحمد عبد العظيم.