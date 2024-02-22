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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شباب النواب توصي بتخصيص 10 ملايين جنيه لتطوير نادي الرياضيات البحرية بالغردقة

وفد لجنة شباب النواب
وفد لجنة شباب النواب بالبحر الأحمر

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، وزارة الشباب بتخصيص دعم مادي قيمته ١٠ ملايين جنيه ، لنادي الرياضيات البحرية بمدينة الغردقة ، لإستكمال اعمال تطوير فندق النادي ، وذلك لتعظيم الموارد من خلال استقبال أفواج من الزوار للإقامة فيه.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية ،التي تقوم به لجنة الشباب برئاسة الدكتور محمود حسين ، لمحافظة البحر الاحمر ، لتفقد عدد من المنشآت الرياضية والشبابية ، بحضور الدكتور محمد عبدالقادر رئيس الادارة المركزية للهيئات الشبابية ، والدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية بالوزارة.

وحرصت لجنة الشباب علي تفقد  الملاعب وحمامات السباحة وغيرها من المنشآت الرياضية بنادي الرياضيات البحرية بمدينة الغردقة ، وأشادت بالجهود الكبيرة الكبيرة المبذولة من مجلس إدارة النادي وتحقيقه طفرة انشائية ، منها انشاء حمام سباحة علي أعلي مستوى.

وطالب أعضاء مجلس إدارة نادي الرياضيات البحرية ،بتخصيص دعم مالي  لتطوير الفندق الي جانب تخصيص قطعة أرض إضافية لصالح النادي لاستيعاب الاعضاء ، من جانبه رد مسؤولي وزارة الشباب ، بأن الدكتور محمد عبدالنبي ، رئيس الادارة المركزية للمنشآت الشبابية بالوزارة ، قام بالفعل بإعداد مذكرة بشأن تقديم الدعم المادي اللازم لتطوير الفندق ، وجاري استكمال الإجراءات المتعلقة بها لصرفها في أقرب وقت.

ويضم وفد اللجنة كل من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، النائب محمد لبيب وكيل اللجنة، والنائب درويش مرعي، والنائب خالد بدوي، و النائبة آية مدني، و النائبة ولاء عبد الفتاح، والنائب أسامة عبد العاطي، والنائب محمود توشكي و النائبين سيد قاسم وايلاريا حارص عن محافظة البحر الأحمر ومن أمانة المجلس عاطف مرعي، أمين لجنة الشباب، وخالد مشعل ومحمد عادل ومحمد عبد العظيم.

لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وزارة الشباب نادي الرياضيات البحرية مدينة الغردقة المنشآت الرياضية والشبابية

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