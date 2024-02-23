البورصة تربح 51.7 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 51.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.092 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.5%.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 29309.73 نقطة، خلال جلسات الأسبوع الماضي وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 8.43% ليغلق عند مستوى 7854.63 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 6.44% ليغلق عند مستوى 10815.44 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.60% ليغلق عند مستوى 36052.79 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 4.59% ليغلق عند مستوى 6878.71 نقطة.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 279.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 8.261 مليار ورقة منفذة على 925 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 336.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 7.422 مليار ورقة منفذة على 838 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 11.01% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 88.99%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.



ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 16.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.8 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 298.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 11.1 مليار جنيه، بحجم تداول 4.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 430.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 28 مليار جنيه بحجم تداول 5.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 728.6 ألف عملية.