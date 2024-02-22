زاهي حواس: المتحف المصري الكبير أهم مشروع في القرن الواحد والعشرين

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات الكبير، أن المتحف المصري الكبير كان من المفترض أن يفتتح في 2015 لكن الأحداث الطارئة أجلت افتتاحه، مشيرا إلى أن المتحف المصري الكبير أهم مشروع في القرن الواحد والعشرين.

وقال زاهي حواس، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إنه أتمنى من الرئيس السيسي انتهاء المنطقة المحيطة بالمتحف، وبناء فنادق بجواره؛ لاستقبال السائحين من أجل الاستثمارات والعملة الصعبة.

وتابع عالم المصريات الكبير، أن توت عنخ آمون أهم كشف أثري في القرن الـ20، وأوبرا توت عنخ آمون تم كتابتها في خلال 3 شهور، مؤكدا أنه من المقرر أن تكون أحد فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير.