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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد معوض يطمئن جماهير الأهلي قبل مباراة ميدياما الغاني

سيد معوض
سيد معوض

يلتقى النادي الأهلي أمام نظيره ميدياما الغاني، اليوم الجمعة، في إطار مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لدوري المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد معوض فى تصريحات تلفزيونية: "مباراة الأهلي وميدياما مهمة جدا والفوز بها يؤمن الصدارة والصعود، ولا يوجد أي أزمة مطلقا في المبيت بمدينة كوماسي ثم السفر في اليوم التالي، كنا نمر بظروف صعبة في رحلات افريقيا".

واضاف: "عودة بيرسي تاو تمنح الأهلي حلول كثيرة في خط الهجوم، ومن الوارد مشاركة وسام أبوعلي خلال الشوط الثاني، والأهلي قادر على تحقيق نتيجة ايجابية، ووسط الملعب سيلعب اكرم توفيق والسولية وامام عاشور، والهجوم رضا سليم وحسين الشحات مع موديست".

وأشار إلى أن مصطفى شوبير لم يصبح تحت الاختبار مطلقا، ولعب مباراة صعبة امام شباب بلوزداد وفي وجود جماهيري كبير، وسبق ولعب نهائي دوري الأبطال، وهو ليس لاعبا صغيرا وموجود منذ 4 سنوات مع الفريق الأول، وعندما يشارك يقدم مستوى طيب، واصبح الحارس الأساسي.

وأتم: "الأهلي أقرب للفوز على ميدياما، ولكن التعادل نتيجة جيدة، لأنه قادر على الصعود في الصدارة".

 

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