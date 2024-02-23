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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صخرة الدفاع.. وفاة أشرف كابونجا لاعب المحلة السابق بعد صراع مع السرطان

اللاعب الراحل أشرف
اللاعب الراحل أشرف كابونجا

شهدت قرية الراهبين التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية حالة من الصدمة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة أشرف كابونجا لاعب كرة القدم بالناديين غزل وبلدية المحلة داخل مستشفي الأورام بمركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية .

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محافظ الغربية يتابع استمرار الأعمال بمحور طريق أم القرى بحي ثان طنطا


كان اللاعب الراحل قد عاني طوال السنوات الماضية من الإصابة سرطان البنكرياس ومكث داخل مركز أورام ميت غمر داخل العناية المركزة وسط تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة أفقدته الوعي الصحي الكامل .

محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات مركز ومدينة المحلة الكبرى في اجتماعه المسائي


الجدير بالذكر أن عددا من لاعبي قدامي كرة القدم بالناديين غزل وبلدية المحلة سيشاركون في مراسم تشييع جثمان الفقيد بمسقط رأسه حتي دفنه بمثواه الاخير بمقابر أسرته.

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