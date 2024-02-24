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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المصريون يستحوذون على 91% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

أحمد الشيح رئيس البورصة
أحمد الشيح رئيس البورصة المصرية

سجلت تعاملات المصريين نسبة 91.4% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 2.9%، والعرب على 5.8%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ووفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 122.2 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي بيع بقيمة 7.6 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 90.9% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 2.9%، وسجل العرب 6.2%، وسجل الأجانب صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 2.4 مليار جنيه، واستمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 351.8 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 29309.73 نقطة، خلال  الأسبوع وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 8.43% ليغلق عند مستوى 7854.63 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 6.44% ليغلق عند مستوى 10815.44 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.60% ليغلق عند مستوى 36052.79 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 4.59% ليغلق عند مستوى 6878.71 نقطة.

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