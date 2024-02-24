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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات جبارة.. أفضل موبايل أوبو Oppo للشباب في السوق

هاتف Oppo Reno 10
هاتف Oppo Reno 10 5G

يتميز هاتف Oppo Reno 10 5G بأنه واحد من أفضل هواتف الفئة المتوسطة التي تم إطلاقها مؤخرا من الشركة، كما يوفر سعرًا مناسبًا للشباب، حيث يتميز ببطارية جبارة يمكنها الاستمرار حتى يوم كامل مع الشحن مرة واحدة. 

 

كما يضم معالج قوي يقدم أداءً مميزًا، مع شاشة فائقة الجودة، وكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، بالإضافة إلى التصميم المميزة الخاص به، والذي يلائم الشباب مع تصميم أنيق وألوان زاهية. 

 

وجاء  هاتف Oppo Reno 10 5G بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.7 بوصة، مع دقة 1080x2412 بكسل، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع زجاج واقي من Asahi Glass AGC DT-Star2.

 

ويقدم  هاتف Oppo Reno 10 5G كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بعدسة واسعة بدقة 64 ميجابكسل، مع تقنية PDAF، وكاميرا تليفوتوجرافية بدقة 32 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل مع فلاش LED وتقنية HDR وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

 

ويعمل  هاتف Oppo Reno 10 5G  بمعالج من نوع  Dimensity 7050 من تصنيع شركة ميدياتك التايوانية ، مع شريحة معالجة رسوميات الجرافيك من نوع Mali-G68 MC4. 

 

ويوفر هاتف Oppo Reno 10 5G ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 أو 256 جيجابايت قابلة للتوسعة، وبطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقوة 67 وات. 

Oppo Reno أفضل هواتف الفئة المتوسطة هواتف الفئة المتوسطة هاتف Oppo Reno 10 5G أوبو

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