المخرج شريف عرفة يتسلم تكريمه في افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

تحدث المخرج شريف عرفة عن تكريمه بجائزة بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية بدورته 72 , عبر عن سعادته بحضور المهرجان.

و قال شريف عرفة، خلال التكريم " أحب أشكر كل القائمين على مهرجان المركز الكاثوليكي و صديقي الأب بطرس دانيال و حقيقي شكرا على اهتمامهم الدائم بالسينما، و مش لاقي كلام اقوله، حقيقي شكرا "



وقدمت المطربة ياسمين علي، الفقرة الغنائية خلال الحفل وأطربت الحضور بمجموعة من أغانيها، كما قدمت أغنية خاصة خلال الحفل من أجل فلسطين

وتضم لجنة تحكيم النسخة الـ 72 من مهرجان المركز الكاثوليكي، مجموعة من الفنانين، هم: داليا مصطفى وحنان مطاوع وأحمد شاكر، والكاتب والمؤلف عبدالرحيم كمال، ومدير التصوير إيهاب محمد على، والناقد الفني على الفاتح، والمونتير كمال الملّاخ، والموسيقار مصطفى الحلواني.