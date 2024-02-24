التنمية المحلية: دورة تدريبية بسقارة عن متابعة تنفيذ الخطط باستخدام Power Bi

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنه في ضوء الجهود المبذولة نحو التحول الرقمي وزيادة مهارات العاملين بالرقمنة والأساليب التكنولوجية الحديثة، ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، غدا الاحد دورة تدريبية عن متابعة تنفيذ الخطط باستخدام برنامج Power Bi يستفيد منها 28 متدرباً من المديرين والعاملين بإدارات التخطيط وإدارة المشروعات، لافتًا إلي أن الدورة تهدف إلى إكساب العاملين خبرة قيمة باستخدام Microsoft Power BI Desktop، وتعلم كيفية تحميل أنواع البيانات والجمع بينها من مصادر متعددة.

وأضاف الوزير أن المحتوى التدريبي سيركز على كيفية إنشاء تصورات مستمدة من البيانات والتقارير ولوحات عرض المعلومات وكيفية فرز وتحويل البيانات، بالإضافة إلى فهم كيفية تصور البيانات المطلوبة والإبلاغ عنها بطرق متعددة، وكيفية حل مشاكل البيانات، إضافة الى مشروع تطبيقي عن متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية.

كما ينفذ مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، دورتين في إطار تكليف القيادة السياسية لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مستوي جميع المحافظات وهما: "تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي"، و"برامج التنمية المحلية المطورة (مدخل إلى البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة)"، و ينفذهما برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة بالتعاون مع البنك الدولي واتحاد البلديات الهولندى VNG، ويستفيد منهما ٧٥ متدرباً .

وقال اللواء هشام آمنة، إن دورة " تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي"، يستفيد منها 30 متدربا من مديري الايرادات بالديوان العام للوزارة والشئون الاقتصادية ومدير وحدة متابعة الايرادات بجميع المحافظات.

وأشار إلى أن المحتوى التدريبي للدورة سيركز على التعريف بأهمية تنمية الموارد الذاتية في دعم التنمية بالمحافظات، والتعريف أيضاً بالقوانين المنظمة لتنمية الموارد الذاتية، والمعوقات المتعلقة بتنمية الموارد الذاتية وكيفية التغلب عليها، بالإضافة إلى تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنمية الموارد الذاتية، وآليات الحصر للموارد الذاتية وتحليل نتائج أعمال الحصر في ضوء تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وإعداد خطط تنمية الموارد الذاتية على مستوي الوحدات المحلية (المراكز/الاحياء) في ضوء نتائج الحصر.

وتختتم الدورة بشرح عدة قوانين منها قانون الاعلانات رقم 208 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، وقانون انتظار المركبات 150 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، والإطار القانوني المنظم لأعمال حجز وتحصيل الايرادات.