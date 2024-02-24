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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات السيتي وآرسنال اليوم

صدى البلد

يصارع أندية القمة بالدوري الإنجليزي الممتاز علي تصدر الترتيب، حيث يتربع علي عرش الصدارة ليفربول بـ60 نقطة بينما يحل السيتي في المركز الثاني بـ56 نقطة.


جدول ترتيب الدوري الإنجليزي - قبل مباريات السبت:

  1. ليفربول - 60 نقطة
  2. مانشستر سيتي - 56 نقطة
  3. آرسنال - 55 نقطة
  4. أستون فيلا - 49 نقطة
  5. توتنهام هوتسبير - 47 نقطة
  6. مانشستر يونايتد - 44 نقطة
  7. برايتون - 38 نقطة
  8. نيوكاسل يونايتد - 37 نقطة
  9. وست هام يونايتد - 36 نقطة
  10. تشيلسي - 35 نقطة
  11. وولفرهامبتون - 35 نقطة
  12. فولهام - 29 نقطة
  13. بورنموث - 28 نقطة
  14. برينتفورد - 25 نقطة
  15. كريستال بالاس - 25 نقطة
  16. نوتينجهام فورست - 24 نقطة
  17. إيفرتون - 20 نقطة
  18. لوتون تاون - 20 نقطة
  19. بيرنلي - 13 نقطة
  20. شيفيلد يونايتد - 13 نقطة

مواعيد مباريات اليوم:

  1. أستون فيلا - نوتينجهام فورست (5:00 مساءً)
  2. مانشستر يونايتد - فولهام (5:00 مساءً)
  3. كريستال بالاس - بيرنلي (5:00 مساءً)
  4. برايتون - إيفرتون (5:00 مساءً)
  5. بورنموث - مانشستر سيتي (7:30 مساءً)
  6. آرسنال - نيوكاسل يونايتد (10:00 مساءً)
وست هام يونايتد نيوكاسل يونايتد نوتينجهام فورست مانشستر يونايتد مانشستر سيتي لوتون تاون كريستال بالاس شيفيلد يونايتد

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