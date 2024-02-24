ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات السيتي وآرسنال اليوم

يصارع أندية القمة بالدوري الإنجليزي الممتاز علي تصدر الترتيب، حيث يتربع علي عرش الصدارة ليفربول بـ60 نقطة بينما يحل السيتي في المركز الثاني بـ56 نقطة.



جدول ترتيب الدوري الإنجليزي - قبل مباريات السبت:

ليفربول - 60 نقطة مانشستر سيتي - 56 نقطة آرسنال - 55 نقطة أستون فيلا - 49 نقطة توتنهام هوتسبير - 47 نقطة مانشستر يونايتد - 44 نقطة برايتون - 38 نقطة نيوكاسل يونايتد - 37 نقطة وست هام يونايتد - 36 نقطة تشيلسي - 35 نقطة وولفرهامبتون - 35 نقطة فولهام - 29 نقطة بورنموث - 28 نقطة برينتفورد - 25 نقطة كريستال بالاس - 25 نقطة نوتينجهام فورست - 24 نقطة إيفرتون - 20 نقطة لوتون تاون - 20 نقطة بيرنلي - 13 نقطة شيفيلد يونايتد - 13 نقطة

مواعيد مباريات اليوم: