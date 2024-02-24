عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زمالك 2008 يهزم رأس غارب بثلاثية في بطولة الجمهورية

الزمالك
الزمالك

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2008 على رأس غارب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب الأخير ضمن الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الجمهورية.

وسجل أهداف الزمالك كل من، محمد حمد، وإبراهيم عصام، ومحمد عبد الونيس.

وظهر لاعبو الزمالك بمستوي فني جيد خلال اللقاء واستطاعوا صناعة عدة فرص نجحوا من خلالها في تسجيل ثلاثة أهداف، وإهدار بعض الفرص التي كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة.

ويقود فريق الزمالك 2008 كل من ، سامي عبد الحليم مديراً فنياً، ومحمد عمر ومحمد جمال مدربين مساعدين، وأحمد عبد العزيز بوكس مدرباً لحراس المرمى، والسيد صلاح إدارياً، وماهر محمد إصابات وتأهيل، وأدهم سيد مسؤولاً للمهمات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة النصف من شعبان.. ردده الآن يمحو ذنوبك ويقضي حوائجك ويعطيك الخيرات

رمضان صبحي يثير الجدل بهذا المنشور.. شاهد

دعاء ليلة النصف من شعبان لزيادة الرزق.. ترفع فيها الأعمال إلى الله

لو رجع الزمن أشتغل بواب وزبال للأهلي.. لاعب سابق يثير الجدل بتصريحات نارية

أول تعليق من أوبر لـ"صدى البلد" بعد اتهام سائقها بمحاولة خطف فتاة

كاف يفجر مفاجأة بشأن إيقاف ياسر إبراهيم ومحمد هاني بدوري أبطال أفريقيا

مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر تقيم معسكر النازحين 2 بخان يونس بسعة 400 خيمة

تدهور الحالة الصحية لبطل مسلسل فرقة ناجي عطا الله ودخوله في غيبوبة

ترشيحاتنا

112 ألف دولار فائدة يومية.. ما هي غرامة ترامب الضخمة المطالب بدفعها؟

أسرع طريقة لاستخراج فيش جنائي 2024

مسؤول سابق يعدد مزايا مشروع رأس الحكمة ودوره في تنمية الساحل

المجتمعات العمرانية: 23 مليون مواطن يعملون في المشروعات التنموية

بعد تصديق الرئيس السيسى.. تعرف على المستحقين للعلاوات الدورية بقانون الخدمة المدنية

500 مليار دولار.. أرقام مهمة عن مشروع رأس الحكمة (اعرفها)


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 مفاجآت من الشيف بوراك لأطفال المخيمات في تركيا.. صور

شكلها اتغير| 10 إطلالات أثارت الجدل لـ سمية الخشاب

طريقة عمل تشوكليت بودينو| بأسهل الخطوات

اللي خلف ما ماتش.. ابن هاني الناظر يفاجئ الجميع بهذا القرار

فيديو

حيلة جمعا بها 63 مليون جنيه.. عاطلان ينفذان أكبر عملية نصب على المواطنين|فيديو

قفزت من السيارة.. تفاصيل قضية حبيبة الشماع فتاة الشروق بعد محاولة اختطافها

أكتر من «الثلثين».. رسوب جماعي في صيدلة سوهاج والنسبة صادمة

مسلسلات رمضان 2024| طرح البرومو الرسمي لمسلسل "محارب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ