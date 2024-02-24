المستشفى الإماراتي العائم في العريش يبدأ استقبال المصابين الفلسطينيين

دشن المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش اليوم /السبت/ خدماته العلاجية لتقديم الدعم الطبي اللازم للأشقاء الفلسطينيين وبدأ في استقبال المصابين من قطاع غزة.



ووصل إلى المستشفى الإماراتي العائم عدد من الحالات التي تعاني من إصابات وكسور مختلفة الحدة وذلك في إطار توجيهات الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتقديم أشكال الدعم والمساندة كافة لسكان قطاع غزة وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم3" حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

ويضم المستشفى العائم طاقما طبيا وإداريا مكونا من 100 شخص من مختلف التخصصات تشمل التخدير والجراحة العامة والعظام والطوارئ إضافة إلى ممرضين ومهن مساعدة كما تبلغ سعته 100 سرير ويضم غرف عمليات وعناية مركزة وأشعة ومختبرا وصيدلية ومستودعات طبية ويعد المستشفى العائم خطوة إضافية تستكمل دور المستشفى الميداني الإماراتي في غزة الذي تم تدشينه في 3 ديسمبر الماضي.

من جهته قال مدير المستشفى الإماراتي العائم الدكتور فلاح المحمود إن تدشين المستشفى سيعزز من منظومة الدعم الطبي التي توفرها الإمارات لأهالي القطاع والتخفيف من حدة الأوضاع التي يعانونها مشيرا إلى تجهيز المستشفى بأفضل وأحداث المعدات التي تساهم في توفير كل أنواع العلاج والرعاية الطبية وفق أفضل المعايير والبروتوكولات العالمية.

وأضاف أن المستشفى باشر فور وصوله إلى ميناء العريش باستقبال المصابين والحالات المرضية من الأشقاء الفلسطينيين وتقديم كل أشكال الرعاية والعلاج والأدوية التي يحتاجونها وفق أعلى مستويات الرعاية الصحية موضحا أن المستشفى العائم مزود بمهبط للطائرات العمودية وزورق بحري يعززان الاستجابة للحالات الطارئة والصعبة التي تستدعي تدخلا طبيا سريعا.