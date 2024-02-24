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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ضمن فعاليات المركز الكاثوليكي|ندوة حول فيلم «أنا لحبيبي» بحضور الباجوري ومحيي الدين

ندوة فيلم انا لحبيبي
ندوة فيلم انا لحبيبي

أقيمت  مساء اليوم الندوة الخاصة بفيلم " أنا لحبيبي " ضمن فعاليات المركز الكاثوليكي بحضور المخرج هادي الباجوري ، والفنان محسن محي الدين .

وأدارت الندوة الصحفية ناهد صلاح حيث عبّرت عن إعجابها بالعمل ورحّبت بصناع  الفيلم مشيرة إلى أنه عمل فني متكامل الأركان .

وقال المخرج هادي الباجوري سبب اختيار وجود أغاني الفنانة فيروز في "أنا لحبيبي" كان سببه اني أراه  صوت الرومانسية في الوطن العربي ، ورأيت أن أغانيه الأنسب مع أحداث العمل بشكل كبير وهذا نال إعجاب الجمهور.

وأضاف الفنان محسن محي الدين علي هامش الندوة أنه قبل وجوده ضيف شرف  في فيلم "أنا لحبيبي"  بسبب  إيمانه بالعمل وقصته وشعوره بانه يقدم شيئا هادفا يستفاد منه الجمهور بشكل كبير .

جدير بالذكر أن لجنة تحكيم مهرجان الكاثوليكي  هذه الدورة  الـ ٧٣ قد تشكّلت برئاسة المخرجة ساندرا نشأت، وبعضوية كلٍ من: الفنانة حنان مطاوع، الفنانة داليا مصطفى، الفنان أحمد شاكر، الكاتب والمؤلف عبد الرحيم كمال، مدير التصوير إيهاب محمد علي، الناقد الفني علي الفاتح، المونتير كمال الملّاخ، الموسيقار مصطفى الحلواني.

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