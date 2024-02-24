بفستان جريء.. رزان مغربي تثير الجدل بإطلالة مثيرة على إنستجرام|شاهد

حرصت الفنانة رزان مغربي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت رزان مغربي في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانًا طويلاً ذا أكمام طويلة باللون الأحمر الناري لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ومنحتها إطلالة مميزة نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت رزان مغربي على خصلات شعرها الأشقر المنسدل على كتفيها، ووضعت ميكاجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة رزان مغربي في مسلسل الضاحك الباكي، الذي عرض في شهر أكتوبر 2022، والعمل من بطولة الفنان عمرو عبد الجليل، وشارك فيه مجموعة من الفنانين، أبرزهم: محمد سليمان، فردوس عبد الحميد، مصطفى شوقي، هاجر الشرنوبي، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج محمد فاضل.

مسلسل “الضاحك الباكي” من بطولة: عمرو عبد الجليل، رزان مغربي، محمد سليمان، فردوس عبد الحميد، مصطفى شوقي، هاجر الشرنوبي، تأليف محمد الغيطي، إخراج محمد فاضل.

يتناول المسلسل قصة حياة الفنان الكبير نجيب الريحاني منذ الطفولة، ويبرز الجوانب الإنسانية والاجتماعية في حياته، والحياة السياسية التي عاشها، خاصة ثورة 1919، والحربين العالميتين الأولى والثانية، ودستور 1923، والاحتلال الإنجليزي لمصر.