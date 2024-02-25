روان بن حسين تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام|شاهد

تحرص الفنانة روان بن حسين، على مشاركة جمهورها ومتابعيها احدث اطلالاتها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



وخطفت النجمة الكويتية، أنظار متابعيها بأنوثتها وجمالها، مرتدية فستانا قصيرا باللون الموف ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا صاخبا أبرز جمالها، مع تسريحة شعر جذابة بشكل لامع.





آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين

يذكر ان آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين، أغنية "مالك أمل"، والأغنية من كلمات الشاعر رفيق الدراب وألحان إبراهيم الغانم وتوزيع عمر إسماعيل، وإخراج بلال الناصر.



وطرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخرًا فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "اختاري" عبر قناتها الرسمية في اليوتيوب.