نتنياهو يكشف عن خطة مستقبل غزة في مرحلة ما بعد حماس| تقرير

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، النقاب عن خطة لمستقبل غزة في مرحلة ما بعد حماس، والتي تشمل "التجريد الكامل من السلاح" للقطاع، فضلا عن إصلاح الإدارة المدنية وأنظمة التعليم في غزة.

وحصلت شبكة “CNN” على نسخة من الخطة التي قدمها نتنياهو لأعضاء مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي مساء الخميس.

وقال مكتب رئيس الوزراء لشبكة CNN، إن الوثيقة تم توزيعها كأساس للمناقشة، استعدادا لمزيد من المحادثات، وتأتي بعد أن واجه نتنياهو أسابيع من الانتقادات لعدم وجود خطة ملموسة لغزة ما بعد الحرب.

وتأتي الخطة في الوقت الذي أرسلت فيه إسرائيل فريق مفاوض بقيادة مدير الموساد ديفيد بارنيا إلى باريس يوم الجمعة لمواصلة المحادثات حول وقف محتمل لإطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن الذي قد يضع نهاية للحرب المستمرة منذ أربعة أشهر.

وقتل أكثر من 29 ألف شخص في غزة منذ بدء الحرب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وأدى هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى مقتل 1200 شخص في إسرائيل، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وجرى تحديد عدد من المبادئ في الوثيقة، بدءًا من التغييرات على المستويين الأمني ​​والمدني وحتى الخطط طويلة المدى حول من يحكم المنطقة.

وتؤكد الخطة، كما قال نتنياهو من قبل، أن 'إسرائيل ستتمتع بالسيطرة الأمنية على كامل المنطقة الواقعة غرب الأردن'، والتي تشمل كل الضفة الغربية وإسرائيل، بالإضافة إلى غزة.

ويسعى الفلسطينيون منذ فترة طويلة إلى إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وعلى المستوى المدني، يعرض نتنياهو بالتفصيل إصلاحاً شاملاً للإدارة المدنية وأنظمة التعليم في غزة، بما في ذلك قطع واضح للتمويل من قطر إلى غزة - وهو ما وافقت عليه حكومة نتنياهو السابقة وسهلته.

وتقول الخطة إن الكيانات المحلية التي تدير الخدمة المدنية 'لن يتم ربطها بالدول أو الكيانات التي تدعم الإرهاب ولن تتلقى أموالاً منها'.

وفي حين أنه من المحتمل أن تكون إشارة إلى قطر، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان سينطبق أيضًا على السلطة الفلسطينية، التي قالت الولايات المتحدة إنها يجب أن تدير نسخة متجددة منها غزة في المستقبل.

وتدعو خطة نتنياهو أيضًا إلى “إزالة التطرف” في نظام التعليم، الذي اتهمته إسرائيل وحلفاؤها منذ فترة طويلة بتعزيز معاداة السامية والكراهية لإسرائيل.

وتكرر الخطة أن إسرائيل ستعمل على إغلاق الأونروا، وكالة الأمم المتحدة الرئيسية التي تدعم اللاجئين الفلسطينيين، والعمل على استبدالها 'بوكالات مساعدات دولية مسؤولة'.

وتتهم إسرائيل نحو 10 من موظفي الأونروا بالتورط بشكل مباشر في هجوم حماس في 7 أكتوبر. وتوظف الوكالة حوالي 13 ألف شخص في غزة.

وأخيرا، تكرر الخطة إصرار إسرائيل على أن المجتمع الدولي لن يجبرها على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو احتمال بدأت المملكة المتحدة والرئيس الأمريكي جو بايدن في طرحه.

وجاء في مخطط نتنياهو أن “إسرائيل ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية فيما يتعلق بالتسوية الدائمة مع الفلسطينيين”، مؤكدة أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية الآن سيكون “مكافأة كبيرة للإرهاب غير المسبوق”.

وتعارض الأحزاب الرئيسية العديد من المقترحات. وقد رفض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالفعل فكرة المنطقة العازلة.

ورفضت مصر الاقتراح القائل بأن إسرائيل قد تسيطر على حدودها مع غزة.

وقالت الإمارات العربية المتحدة إنه دون خريطة طريق واضحة نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة - استبعدها نتنياهو - فإنها لن تساعد في دفع فاتورة إعادة إعمار غزة.

إن تعهد نتنياهو بإلغاء الأونروا، وكالة الأمم المتحدة للمساعدة التي تزود غزة بأغلب المساعدات الدولية، كان ليصعب تحقيقه حتى قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

والآن، في حين تحذر الأمم المتحدة من أن كل سكان غزة تقريبا معرضون لخطر 'المجاعة الوشيكة' 'ستكون المهمة هائلة.

ولا يوجد أي ذكر في الخطة للسلطة الفلسطينية التي تدير أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. وكان نتنياهو قد رفض في السابق الاقتراح القائل بأنه قد يسيطر على غزة.

وليس من الواضح ما إذا كان سيقبل الآن تولي نسخة معاد تشكيلها من السلطة ـ وليس من الواضح على الإطلاق أن هذا سيقبله الفلسطينيون، الذين صوت عدد أكبر منهم لصالح حماس في انتخابات عام 2006.

في الوقت الحالي، تظل أولوية نتنياهو هي تدمير حماس وإعادة أكثر من 100 رهينة تم اختطافهم في السابع من أكتوبر/تشرين الأول وما زالوا في غزة؛ إن إعادة محادثات الرهائن إلى مسارها هو الهدف الرئيسي للوفد الرفيع الذي أرسله نتنياهو إلى باريس يوم الجمعة.

وتأمل الولايات المتحدة وآخرون أن يؤدي التوصل إلى اتفاق إلى إحباط عملية برية في رفح يمكن أن ترفع عدد القتلى في غزة إلى ما يزيد عن 30 ألف شخص.

ويعتقد معظم المراقبين أنه بمجرد انتهاء الحرب، تصبح الانتخابات في إسرائيل أمرا لا مفر منه، ومن المتوقع أن يخسرها نتنياهو وحلفاؤه.

ولكن ليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كان هناك زعيم مختلف - عضو مجلس الوزراء الحربي وزعيم المعارضة السابق بيني جانتس الذي يوصف بأنه المفضل - سيكون لديه رؤية مختلفة لغزة.