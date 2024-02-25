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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يكشف عن هجوم روسي جديد على أوكرانيا أواخر مايو

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

كشف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن القوات الروسية ستحاول شن هجوم آخر في أوكرانيا في أواخر مايو أو في الصيف.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال زيلينسكي: "سنستعد لاعتدائهم.. أعتقد أن هجومهم الذي بدأ في 8 أكتوبر لم يحقق أي نتائج".

وقبل قليل، قال الرئيس الأوكراني إن 31000 جندي أوكراني قتلوا أثناء الحرب في العامين الماضيين منذ أن شنت روسيا حربها الشاملة.

وقال زيلينسكي: “قتل 31000 من الأفراد العسكريين الأوكرانيين في هذه الحرب.. ليس 300.000، وليس 150،000، وليس أيا مما أعلنه بوتين ودائرته المخادعة”.

ونوه بأنه لن يكشف عن عدد المصابين أو المفقودين بين قوات الجيش.

وهذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها كييف عدد خسائرها منذ أن بدأت موسكو الحرب الشاملة في 24 فبراير 2022.

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