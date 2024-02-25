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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

استجابة لاقتراح نائب التنسيقية أمام اقتصادية الشيوخ

الحكومة تصدر اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد

صدى البلد

استجابت الحكومة لطلب النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، وأمين سر اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس بخصوص  إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية الموحد.

كان النائب أكمل نجاتي قد اقترح أمام اللجنة الاقتصادية للشيوخ يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٢/١٨ سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ والعمل على الإسراع بتطبيق موازنة البرامج والأداء" و تمت الموافقة على التوصية  بحضور ممثلي الحكومة عن وزارتي المالية و التخطيط. 

أصدر وزير المالية اليوم  اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة استجابة للاقتراح برغبة .

قال النائب في اقتراحه  "  تنص المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون ٦ لسنة ۲۰۲۲ على " يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به ، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٥٣ لسنة ۱۹۷۳ بشأن الموازنة العامة للدولة ، واللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۱ بشأن المحاسبة الحكومية ، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق. ( وقد صدر القانون بتاريخ ۲۰۲۲/۲/۸ وبعد مرور أكثر من ۲۳ شهر لم يصدر السيد وزير المالية حتى تاريخه اللائحة التنفيذية للقانون ، وهو ما يمثل عائق لتنفيذ الانتقال الى تطبيق موازنة البرامج والأداء. 

قال خلال الاقتراح  " ايضا تنص المادة الثانية من مواد الإصدار بذات القانون على يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء في غضون أربع سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يناسب تطبيق موازنة البرامج والأداء ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة. 

أضاف " و تحدد  اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لذلك ومراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود ، وطبقا لما سبق فأننا نقترح سرعة إصدار اللاحة التنفيذية للقانون ، وإعلان موعد تطبيق موازنة البرامج والأداء لما تمثله هذه الموازنة كأحد آليات تحسين الإنفاق العام وحوكمة الموازنة العامة .

الجدير بالذكر أن  اللجنة الاقتصادية بالشيوخ كانت قد وافقت على  الاقتراح برغبة المقدم من النائب  أكمل نجاتي، بشأن سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ والعمل على الإسراع بتطبيق موازنة البرامج والأداء".

تمت الموافقة على التوصية  بحضور ممثلي الحكومة عن وزارتي المالية و التخطيط.

كان مجلس النواب قد وافق نهائيا في يناير ٢٠٢٢ على مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة. ، و يهدف القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء . 

كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

النائب اكمل نجاتى تنسيقية شباب الاحزاب اللائحة التنفيذية قانون المالية الموحد

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