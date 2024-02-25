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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ ينعى ضحايا حادث غرق معدية نكلا بالجيزة

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ضحايا الحادث الأليم الذي وقع إثر غرق معدية نكلا بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، والذي أدى إلى وفاة 8 أشخاص من أبناء قرية ميت الديبة بمحافظة كفر الشيخ.

أعرب محافظ كفر الشيخ، عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، داعيا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.


وجه محافظ كفر الشيخ، لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا على متابعته الدقيقة للحادث وتقديم الدعم اللازمة لأسر الضحايا.

اتخاذ الإجراءات اللازمة التضامن الاجتماعي اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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