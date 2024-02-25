محافظ كفر الشيخ ينعى ضحايا حادث غرق معدية نكلا بالجيزة

نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ضحايا الحادث الأليم الذي وقع إثر غرق معدية نكلا بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، والذي أدى إلى وفاة 8 أشخاص من أبناء قرية ميت الديبة بمحافظة كفر الشيخ.

أعرب محافظ كفر الشيخ، عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، داعيا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.



وجه محافظ كفر الشيخ، لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا على متابعته الدقيقة للحادث وتقديم الدعم اللازمة لأسر الضحايا.