بنك التنمية الزراعية الصيني يزيد الدعم المالي للنهوض الريفي

أصدر بنك التنمية الزراعية الصيني، وهو بنك للسياسة الريفية في الصين، مبادئ توجيهية لتعزيز الدعم الائتماني لبرنامج الانتعاش الريفي الأخضر في الصين كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز النهوض الريفي.

وقال بنك التنمية الزراعية الصيني إنه سيستهدف الاحتياجات المالية في المجالات الرئيسية للبرنامج، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية وتحديث المناطق الريفية الزراعية، مع استكشاف وسائل فعالة لتوفير الدعم المالي للبرنامج.

وأضاف بنك التنمية الزراعية الصيني أنه سيزيد من دعمه لتحسين الظروف المعيشية الريفية وحماية البيئة الإيكولوجية والحفاظ عليها وتوسيع تغطية البنية التحتية الريفية والخدمات العامة في مناطق الأرياف وبناء قرى رقمية.

كما تعهد البنك بتوسيع القنوات لمساعدة المزارعين على زيادة دخولهم مع السيطرة على مخاطر القروض.

وفي عام 2023، أصدر البنك قروضاً بإجمالي 488 مليار يوان (حوالي 68.67 مليار دولار أمريكي) إلى مجالات رئيسية لبرنامج الانتعاش الريفي الأخضر.