وكيل لجنة السياحة بالبرلمان يكشف تفاصيل مشروع رأس الحكمة

كشف وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، النائب أحمد الطيبي النقاب عن مشروع رأس الحكمة القريبة من مرسى مطروح مشيراً أن مايميز المشروع أنه ضخم ومتكامل وذو عمق كبير وسيتم على ٣ مراحل بتواريخ محددة وأنها ستكون عامرة طوال العام.

وأضاف الطيبي في مقابلة حصرية مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc أن المشروع سيبنى فيه مرسى يخوت عالمية وستكون الأقوى والأكبر على البحر المتوسط فضلا عن استهداف مشاريع صناعية وزراعية ولوجستية.

وأكد وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب أن مشروع رأس الحكمة اكبر من مجرد مدينة سياحية ولكنه يستهدف جذب استثمارات في مجال العقارات وبناء المصانع والشركات.



