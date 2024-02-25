فرصة لانتشار التطرف.. مخاوف من آثار استمرار الحرب في غزة

عرض برنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية داليا عبدالرحيم، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: " استمرار الحرب في غزة يعطي الفرصة للجماعات المتطرفة لتنفيذ عمليات إرهابية".

وأشار التقرير التلفزيوني إلى أن فقدان الثقة في المجتمع الدولي والمنظمات الأممية مع استمرار حرب غزة قد ينعكس على تنامي المخاطر المتعلقة بانتشار التطرف والعمليات الإرهابية، حيث انشغلت دول العالم بالصراع الدائر في غزة منذ 5 أشهر.

وأوضح التقرير إلى أن انشغال الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي بالحرب في غزة، ترك أثرا على جهود مكافحة الإرهاب التي ضعفت بطبيعة الحال بسبب الصراعات والحروب وآخرها الحرب المستمرة على غزة حاليا.

وتابع "استمرار هذا الصراع قد يكون من نتائجه توفير البيئة الخصبة للتنظيمات المتطرفة وقد يهيئ مناخ أكبر للكراهية، حيث بات من الصعب اقتلاع التنظيمات المتطرفة القديمة أو الجديدة التي نشأت على خلفية الحرب واستمرارها خاصة أن كثير من الناس سوف يقعون في دائرة الخلط بين أفكارها المتطرفة والحقوق العادلة التي يطالب بها الجميع للشعب الفلسطيني في ظل غياب للمؤسسات الدولية".