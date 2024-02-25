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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مزايا 3 شهادات ادخارية من بنك الإمارات دبي الوطني

نقود مصرية- صورة
نقود مصرية- صورة أرشيفية

تسعي البنوك لتشجيع العملاء علي استثمار مدخراتهم وتحقيق عوائد لهم من خلال ابتكار منتجات بنكية متطورة لتعزيز الشمول المالي وفقا لتكليفات البنك المركزي المصري.

وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني - مصر، عن طرح 3 شهادات ادخارية بعائد تنافسي يصل الي 40.5% لمدة 3 سنوات وعائد تراكمي  18.89% سنويا.

مزايا 3 شهادات ادخارية من البنك 

يتم الاكتتاب في الشهادة الادخارية بحد أدنى  100 ألف جنيه ومضاعفات  10 آلاف جنيه.

وتتيح تلك الشهادة للعميل  الاقتراض بنسبة  30% من قيمتها.

كما يتم الاكتتاب في شهادة لمدة 8 سنوات بعائد متغير 21% سنوياً، بحد أدنى 5 آلاف جنيه ومضاعفات الـ1000 جنيه.

ويتم صرف العائد  شهرياً وفقا لسعر الفائدة المعمول به في البنك المركزي.

كما تم طرح شهادة الادخار لمدة 3 سنوات  بعائد ثابت نسبته 21%  شهري، ونسبة 21.5% يصرف كل 3 شهور و 22% يصرف سنويًا.

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بنك مصر يصدر شهادة ادخارية جديدة بأعلى عائد سنوي.. تفاصيل

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بنك مصر يصدر شهادة ادخارية جديدة بأعلى عائد يصل إلى ‎%27 سنويًا

يتم الاكتتاب في الشهادة بحد أدني  بقيمة 200 ألف جنيه العائد الريع سنوي .

بينما يبدأ الحد الأدنى لإصدار شهادة الادخار ذات العائد السنوي من مليون جنيه.

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