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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مأساة تقاسم الأطفال الرضع حاضنات المستشفيات في غزة.. شاهد

عرضت فضائية " يورونيوز " تقريرا عن مأساة تقاسم الاطفال الرضع حاضنات المستشفيات في غزة .

ووفقا للتقرير فإن وتؤدي الأعداد الكبيرة من النازحين إلى زيادة الضغط على المستشفيات.

ويتم وضع ما يصل إلى ثلاثة أو أربعة أطفال رضع في الحاضنة بدلاً من طفل واحد.

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