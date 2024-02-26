مأساة تقاسم الأطفال الرضع حاضنات المستشفيات في غزة.. شاهد

عرضت فضائية " يورونيوز " تقريرا عن مأساة تقاسم الاطفال الرضع حاضنات المستشفيات في غزة .
ووفقا للتقرير فإن وتؤدي الأعداد الكبيرة من النازحين إلى زيادة الضغط على المستشفيات.
ويتم وضع ما يصل إلى ثلاثة أو أربعة أطفال رضع في الحاضنة بدلاً من طفل واحد.
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عرضت فضائية " يورونيوز " تقريرا عن مأساة تقاسم الاطفال الرضع حاضنات المستشفيات في غزة .
ووفقا للتقرير فإن وتؤدي الأعداد الكبيرة من النازحين إلى زيادة الضغط على المستشفيات.
ويتم وضع ما يصل إلى ثلاثة أو أربعة أطفال رضع في الحاضنة بدلاً من طفل واحد.
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