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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة لإلغاء شرط محو أمية 5 مواطنين بجامعة دمنهور للحصول على شهادات التخرج

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم النائب بلال النحال عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بشأن عدم منح جامعة دمنهور بمحافظة البحيرة لشهادات التخرج للخريجين إلا بعد قيام كل خريج بمحو أمية 5 مواطنين وتقديم شهادة بما يفيد بذلك للجامعة.

وتساءل " النحال " قائلاً : أين دور الهيئة القومية لتعليم الكبار ؟ ولماذا يتم إلزام الخريجين بهذا الأمر الذى يعتبر تطوعاً وليس إلزامياً خاصة أنه لا يوجد أئ قانونى يلزم الطلاب من الخريجين بالقيام بهذا العمل ولاتوجد أى اشتراطات لقبول الطلاب بالجامعة.

وطالب النائب بلال النحال بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب لاتخاذ جميع الاجراءات من الحكومة لإلغائه.

رئيس مجلس الوزراء المستشار الدكتور حنفى جبالى طلب احاطة رئيس مجلس النواب وزير التعليم العالى والبحث العلمى

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