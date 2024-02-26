الغرف التجارية: الرئيس وجه بتوفير أجود السلع بأقل الأسعار بمعارض أهلا رمضان

تحدث الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، عن الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان الكريم، قائلا: "نعمل منذ فترة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير أجود السلع بالأسعار كافة في كل أنحاء مصر".

وأضاف "عز"، خلال مداخلة على القناة الأولى، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء شكّل مجموعة عمل مكونة من وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة ووزير الزراعة والتنمية المحلية.

وتابع أمين عام اتحاد الغرف التجارية: "بشراكة تامة مع القطاع الخاص بدأنا بمنافذ في عواصم كل محافظة ثم بدأنا التوسع وافتتحنا 107 معرض ومستمرون في افتتاح المعارض، كما جرى أماكن للتخزين لضمان توفر السلع بكل أنواعها وكمياتها طول الوقت".

وواصل: "الافراج عن السلع بالمواني مستمرة وهذا ما سيؤدي إلى تخفيض الأسعار.. ومن هنا حتى رمضان هنلاقي انخفاضا مستمرا في الأسعار، وده اللي ابتدينا نشوفه في أسعار الجملة ويتزايد يوما بعد يوم بعد ما بيسمع في أسعار التجزئة".

