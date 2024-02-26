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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

أعلن الإعلامي أمير هشام، فتح باب الحجز لمباراة الأهلي ويانج افريكانز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام “تذكرتي يعلن عن فتح باب الحجز لمباراة الأهلي ويانج افريكانز  في دوري أبطال أفريقيا”.

تأهل النادي الأهلي لدور الثمانية من بطولة دوري ابطال إفريقيا بعد أن قدم له يانج أفريكانز هدية له بالفوز على شباب بلوزداد الجزائري برباعية نظيفة، اليوم السبت، ليتأهل الفريقان للدور المقبل ويعتبر لقائهم الأخير لتحديد أول وثاني المجموعة الرابعة.

وتأهل الأهلي برصيد ٩ نقاط، ويانج أفريكانز التنزاني برصيد ٨ نقاط، وشباب بلوزداد ثالثا برصيد ٥ نقاط، وميدياما الغاني متذيل الترتيب برصيد ٤ نقاط.

ويتبقى لقاء وحيد للجولة السادسة من المجموعة الرابعة ويتحدد ترتيب الأول والثاني بين النادي الأهلي مع يانج أفريكانز في القاهرة.

وتغلب فريق يانج أفريكانز التنزاني على نظيره شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 4-0،  خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بنيامين مكابا ضمن منافسات الجولة الخامسة فى المجموعة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 20230-2024.

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