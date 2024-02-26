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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"الأسعار اتهبدت جامد".. عزة مصطفى تزف بشرى سارة للمواطنين

عزة مصطفي
عزة مصطفي

خصصت الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على “صدى البلد”، مساء اليوم الاثنين، الفقرة الافتتاحية عن انخفاض أسعار بعض المنتجات في الأسواق المصرية.

وزفت “مصطفى”، بشرى سارة للمواطنين بسبب تراجع الأسعار خلال الأيام الحالية خاصة بعد إتمام الحكومة صفقة مشروع رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي.

وقالت الإعلامية، “جميع أسعار السلع تشهد تراجعا على مدار الأيام الحالية، وطن الحديد النهاردة نزل 14 ألف مرة واحدة، سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض إلى 2850 جنيها، لدرجة أن أصحاب المحال وقفوا البيع بسبب تراجع الأسعار، وشعبة الأجهزة الكهربائية أعلنت عن تراجع أسعار الأجهزة الكهربائية خلال أسبوعين من الآن”.

وخلال الفقرة ناشدت الإعلامية عزة مصطفى، المواطنين بعدم شراء أي سلع خلال الفترة الحالية إلا للضرورة، وجميع الأسعار تشهد انخفاضا خلال الأيام المقبلة.

 

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