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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المجلس الثقافي البريطاني بمصر يحتفل بالإنجازات المتميزة للفائزين ببرنامج نجوم العلوم

المجلس الثقافي البريطاني
المجلس الثقافي البريطاني

أعلن المجلس الثقافي البريطاني عن اختتام برنامج نجوم العلوم، وهي مسابقة علمية مرموقة تجذب طلاب الصف التاسع وطلاب المرحلة الثانوية في المدارس الشريكة للمجلس الثقافي البريطاني. 

بعد أشهر من المنافسة الشديدة والعروض التقديمية المثيرة للإعجاب، أظهرت الفعالية الأخيرة التي أقيمت في المجلس الثقافي البريطاني بحي العجوزة موهبة وتفانيًا استثنائيين.

اجتذبت مسابقة نجوم العلوم، التي امتدت لست مراحل دراسية، في البداية أكثر من 510 طلبات انضمام من العلماء الشباب المتحمسين. وتُوجت الرحلة بمشاركة 82 مرشحًا واعدًا من القاهرة والإسكندرية في فعالية نصف النهائي. بعد تقييمات صارمة، تقدم 14 مشاركًا فقط إلى المرحلة النهائية، حيث أتيحت لهم الفرصة لعرض أفكارهم العلمية أمام جمهور متميز.

الفائزون في برنامج نجوم العلوم، الذين ظهرت لديهم كفاءة وإبداع استثنائيان، هم كما يلي:
1. معتز محمود السيد محمد غازي، مدرسة القدس الدولية الجديدة
2. سولاف خالد محمود، مدرسة كونتيننتال بالقاهرة
3. يامن تامر، مدارس الإسكندرية الأوروبية
4. لمى هشام تمطوم، مدرسة د.نرمين إسماعيل - مقر الشروق
5. ثاليا سامر أحمد، المدرسة البريطانية الحديثة

حصل الطلاب المتفوقون على تدريب صيفي مرموق في الجامعة الألمانية بالقاهرة (GUC)، ما أتاح لهم فرصة فريدة لمواصلة استكشاف اهتماماتهم العلمية على مدار أسبوعين.

أعرب المدير القطري للمجلس الثقافي البريطاني في مصر، مارك هوارد، من جانبه عن خالص التهاني للفائزين، قائلاً: "يسعدنا أن نشهد الموهبة والتفاني المذهلين اللذين أظهرهما الطلاب على مدار مسابقة نجوم العلوم. لا تقتصر هذه المبادرة على تشجيع الشغف بالعلم، بل تدعم أيضًا المهارات الأساسية التي ستساهم بلا شك في نجاحهم في المستقبل. يلتزم المجلس الثقافي البريطاني بتعزيز حب التعلم وتوفير منصات للطلاب ليستعرضوا قدراتهم، ويمثل برنامج نجوم العلوم مثالاً ساطعًا على هذا الالتزام. 

لقد كان برنامج نجوم العلوم شهادة على الإمكانات المذهلة والشغف بالعلوم لدى طلابنا. لم يقتصر هؤلاء العلماء الشباب على استعراض معرفتهم، بل أظهروا أيضًا قدرتهم على توصيل الأفكار المعقدة بطريقة جذابة. نحن فخورون جدًا بإنجازاتهم ونتطلع إلى أن نشهد نجاحهم المستمر في المستقبل."

ويعرب المجلس الثقافي البريطاني عن امتنانه لجميع المشاركين والمدارس وأولياء الأمور والشركاء الذين ساهموا في نجاح برنامج نجوم العلوم. يظل الالتزام بتعزيز الفضول العلمي ومهارات التواصل في طليعة المبادرات التعليمية من المجلس الثقافي البريطاني.

الطلاب المتفوقين الثقافي البريطاني القاهرة والإسكندرية المدارس الشريكة للمجلس الثقافي البريطاني Jobs Education

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