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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| 1.4 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في مستهل الأسبوع

أسواق الأسهم
أسواق الأسهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية في الإمارات سيولة ناهزت 1.4 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تصدر "العالمية القابضة" و"الإمارات دبي الوطني" التداولات.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “واس”، توزعت السيولة بواقع 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و289.6 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 412.6 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 22.9 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.55 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.826 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و721.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 211.4 مليون درهم وأغلق مستقراً دون تغيير عند 399.5 درهم، تلاه "ألفا ظبي" بنحو 103.9 مليون درهم وأقفل عند 16.34 درهم، ثم "كيو القابضة" جاذباً 93.7 مليون درهم ليقفل عند 2.9 درهم بارتفاع 1.05%.

وفي سوق دبي، تصدر "دبي الإسلامي" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 51.4 مليون درهم ووصل إلى مستوى 6.35 درهم، تلاه "إعمار العقارية" جاذباً نحو 42.6 مليون درهم ليغلق عند 8.1 درهم بنمو 0.87%، ثم "الإمارات دبي الوطني" بسيولة 40.7 مليون درهم، ليقفل عند 17.7 درهم بارتفاع 0.28%.

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