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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"شمس بتضوي الدني".. عاصي الحلاني يهنئ نجوى كرم بعيد ميلادها

عاصي الحلاني مع نجوى
عاصي الحلاني مع نجوى كرم

حرص الفنان عاصي الحلاني، على تهنئة الفنانة نجوى كرم بعيد ميلادها الذي وافق اليوم الإثنين 26 فبراير، من خلال تغريدة وجهها لها على موقع اكس. 

وكتب عاصي الحلاني، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتطبيق إكس: «كل سنة وانت الأحلى والأجمل كل سنة وانت شمس بتضوي الدني كل سنة وانت بالف خير نجوى الغاليه والمحبة». 

 

أحدث أغاني عاصي الحلاني

وكان الفنان عاصي الحلاني طرح أحدث كليباته الغنائية “عمرها الخيانة”، حيث نشر الحساب الرسمي لروتانا مزيكا على موقع “إنستجرام”، مقطعا من الفيديو كليب. 

أغنية "عمرها الخيانة" من كلمات علي المولى، وألحان عاصي الحلاني، وتوزيع طوني سابا، والكليب من إخراج عادل سرحان.

ونشر الفنان عاصي الحلاني فيديو من خلال حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، يعلن فيه عن موعد حفله القادم فى باريس.

وقال عاصي الحلاني فى الفيديو: “انتظروني فى 23 فبرابر فى باريس، وهنقضي ليلة من العمر وليلة مليانة موسيقى وفرح واشتقت للجالية العربية واللبنانية”.

وأحيا النجم اللبناني عاصي الحلاني مؤخرا حفلاً غنائيا كبيرا في دار الأوبرا السلطانيّة في العاصمة مسقط خلال الفترة الماضية.

 شارك عاصي ضمن خاصية الستوري على تطبيق “إنستجرام” مقاطع مصورة من جولته التي تستمرّ على مدار يومين، مستعرضًا لحظات من وصوله إلى دار الأوبرا، وبعض اللقطات من بروفات الحفل.

وقدم الحلاني خلال الحفل نخبة من أهم وأشهر أغنياته منها “بحبك وبغار، وأنا مارق مريت، ومالي صبر، ويا طير”، حيث بدا تفاعل الجمهور واضحًا وهو يردّد مع الحلاني أغنياته الشهيرة.

كان الفنان اللبناني عاصي الحلاني أطلق ألبومه الجديد «تعرف شنو احبك» مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب” وعدد من المنصات السمعية من أيام.

يتضمن الألبوم ثماني أغنيات وهي “ريحة عطر، وعمر الخيانة، وطل الملك، وتعرف شنو أحبك، وففتي ففتي، ومشيا بتلع، وملهوف عليك، ويلي جبينك ضاوى”.

 

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