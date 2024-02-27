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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل فلسطيني: مصر تسعى جاهدة لإيصال المساعدات إلى غزة

غزة
غزة

علق طه الخطيب المحلل السياسي الفلسطيني، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

 

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وقال طه الخطيب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،  :" أمريكا شريكة في الحرب على قطاع غزة ".

 وأضاف طه الخطيب:" مصر تسعى جاهدة من أجل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بكثافة".

وتابع طه الخطيب:" وقف عمل وكالة أونروا في قطاع غزة مأساة كبيرة لأن أونروا توفر الكثير من الاحتياجات المعيشية لاهلي القطاع المحاصر".

وأكمل طه الخطيب :"  أمريكا ترغب في تصفية وكالة الأورنوا لإنهاء فكرة تواجد لاجئين فلسطينيين من الأساس".

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