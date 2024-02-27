محلل فلسطيني: مصر تسعى جاهدة لإيصال المساعدات إلى غزة

علق طه الخطيب المحلل السياسي الفلسطيني، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال طه الخطيب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" أمريكا شريكة في الحرب على قطاع غزة ".

وأضاف طه الخطيب:" مصر تسعى جاهدة من أجل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بكثافة".

وتابع طه الخطيب:" وقف عمل وكالة أونروا في قطاع غزة مأساة كبيرة لأن أونروا توفر الكثير من الاحتياجات المعيشية لاهلي القطاع المحاصر".

وأكمل طه الخطيب :" أمريكا ترغب في تصفية وكالة الأورنوا لإنهاء فكرة تواجد لاجئين فلسطينيين من الأساس".