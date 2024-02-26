صحة النواب توصي بزيارة ميدانية لمستشغى القصير العام لمعاينة إنشاء بنك دم

أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، بزيارة ميدانية إلى مستشفى القصير خلال الأيام المقبلة، بحضور النائبة إيلاريا حارص مقدمة طلب الإحاطة، مع وفد من أعضاء اللجنة.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص عضو مجلس النواب، بشأن توقف الإجراءات التنفيذية الخاصة بإنشاء بنك دم تجميعى بمستشفى القصير المركزى بمحافظة البحر الأحمر.

وأكدت اللجنة أن الزيارة الميدانية تأتي لمعاينة المكان المخصص لعمل بنك دم تجميعى بمستشفى القصير المركزى، فضلا عن توفير كافة أنواع فصائل الدم لمستشفى القصير.

وأكدت مها إبراهيم ممثلة الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، على الالتزام بتنفيذ توصيات اللجنة فى هذا الشأن.

وقالت النائبة إيلاريا حارص، أن إنشاء بنك دم تجميعى بمستشفى القصير المركزى بمحافظة البحر الأحمر، اصبح ضرورة ملحة تخفيفا عن الأهالي، خاصة مع عدم وجود بنوك دم تخدم أهالي المنطقة.