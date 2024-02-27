إبراهيم عيسى: أشٌيد بمصطفى مدبولي بعد إتمام صفقة رأس الحكمة..كان على حق

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه منذ أكثر من شهرين أعلن رئيس الوزراء أمام مجموعة من الإعلاميين أننا في انتظار خطوة وصفقة تجلب 30 مليار دولار، ولذلك لابد من الإشادة به وأن هذه التصريحات لم تكن تصريحات حالمة ولكنها جاءت حقيقية، قائلاً: "كان على حق فيما يفكر ويعد ويتوقع ويخطط".

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه مع انعقاد المؤتمر الصحفي وإعلان التعاقد على الصفقة بشكل رسمي لابد من الإشادة بالدكتور مصطفى مدبولي، موضحًا أن تحسب أن يكون الرقم للتفاؤل ولكن الرقم الخاص بالصفقة جاء بأكثر ما تحدث به رئيس الوزراء في وقت سابق، ورئيس الوزراء كان مخطط ولم يكن حالمًا ويقدم وعد لنشر أخبار إيجابية ولكن الأمر كان حقيقيًا.

وأوضح أن الحكومة المصرية نجحت في هذه الصفقة، ولها الاحترام والتقدير للجهد المبذول في إبرام هذه الصفقة، منوهًا بأنه لابد من الإشادة برئيس الوزراء لأنه عندما تحدث عن وجود صفقة مرتقبة كان الحديث حقيقًا ولم يكن حالمًا وإنما كان يتعامل عن رؤية واضحة.