مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة أزمة الجوع وانعدام الأمن الغذائي في غزة

يعقد مجلس الأمن جلسة مفتوحة الثلاثاء بطلب من سويسرا وغيانا وذلك لمناقشة انعدام الأمن الغذائي في غزة، في ظل استمرار حرب الإبادة والتجويع والقتل ضد الفلسطينيين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

واليوم أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن أسفه لفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الاستجابة بشكل مناسب الداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة والتدخل الروسي بأوكرانيا، قائلا إن الصراعين قوضا سلطة المجلس.

وفي حديثه خلال افتتاح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قال جوتيريس إن مجلس الأمن يجد نفسه في كثير من الأحيان في طريق مسدود و"غير قادر على التصرف بشأن قضايا السلام والأمن الأكثر أهمية في عصرنا".

وأضاف: "إن افتقار المجلس إلى الوحدة بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة في أعقاب قد قوض سلطته بشدة - وربما بشكل قاتل".

وأضاف أن "المجلس يحتاج إلى إصلاح جدي لتكوينه وأساليب عمله".

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) مرة أخرى الأسبوع الماضي ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يعرقل مطلب وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

يعد هذا ثالث استخدام امريكى لحق النقض ضد مشروع القرار منذ بدء القتال الحالى يوم 7 أكتوبر .

ويتكدس ما يقدر بنحو 1.5 مليون من سكان غزة في خيام وملاجئ مؤقتة في مدينة رفح على الحدود مع مصر، وقد فر معظمهم من منازلهم إلى الشمال هرباً من الهجوم الإسرائيلي.