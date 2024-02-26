عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة أزمة الجوع وانعدام الأمن الغذائي في غزة

مجلس الأمن
مجلس الأمن

 

يعقد مجلس الأمن جلسة مفتوحة الثلاثاء بطلب من سويسرا وغيانا وذلك لمناقشة انعدام الأمن الغذائي في غزة، في ظل استمرار حرب الإبادة والتجويع والقتل ضد الفلسطينيين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
واليوم أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش  عن أسفه لفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الاستجابة بشكل مناسب الداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة والتدخل الروسي بأوكرانيا، قائلا إن الصراعين قوضا سلطة المجلس.
وفي حديثه خلال افتتاح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قال جوتيريس إن مجلس الأمن  يجد نفسه في كثير من الأحيان في طريق مسدود و"غير قادر على التصرف بشأن قضايا السلام والأمن الأكثر أهمية في عصرنا".

وأضاف: "إن افتقار المجلس إلى الوحدة بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة في أعقاب قد قوض سلطته بشدة - وربما بشكل قاتل".
وأضاف أن "المجلس يحتاج إلى إصلاح جدي لتكوينه وأساليب عمله".

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) مرة أخرى الأسبوع الماضي ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يعرقل مطلب وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

يعد هذا ثالث استخدام امريكى لحق النقض ضد مشروع القرار منذ بدء القتال الحالى يوم 7 أكتوبر .

ويتكدس ما يقدر بنحو 1.5 مليون من سكان غزة في خيام وملاجئ مؤقتة  في مدينة رفح على الحدود مع مصر، وقد فر معظمهم من منازلهم إلى الشمال هرباً من الهجوم الإسرائيلي.

 

 

 

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الحرب العمليات العسكرية الولايات المتحدة انعدام الأمن الغذائي انطونيو جوتيريش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

عيار 21 نزل.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب |فيديو

قرار بشأن 7 سلع.. هدية حكومية للمواطنين قبل رمضان 2024 .. تعرف عليها

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تحذر من الطقس خلال الساعات المقبلة

منها السكر والزيت والأرز| انخفاض أسعار 11 سلعة في الأسواق.. مشروع "رأس الحكمة" كلمة السر

مفاجأة مدوية في طلبات دفاع سائق أوبر المتهم بخطف حبيبة الشماع بالشروق

من غير بطانة وشفاف.. أصالة بفستان جرئ في دبي

بسبب الخطيب .. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن كهربا

موضوعات متعلقة

حماس ترحب برفض قادة أوروبا لاجتياح رفح وتحملهم المسئولية في الوقت نفسه

المرصد الأورومتوسطي: جرائم الإبـ.ـادة في غزة الأكثر وضوحا بتاريخ البشرية

محافظ بنك إسرائيل يحذر من توسع الحرب.. تداعيات كبيرة

وول ستريت جورنال : إيران صارت قريبة من القنبلة النووية

تقارير سرية تكشف انخفاض مخزون إيران من اليورانيوم المخصب

رفض استمرار احتجاجاتهم.. ماكرون يسعى لحل أزمة مزارعي فرنسا خلال 3 أسابيع

ماكرون يدعو إلى تقديم مساعدات إنسانية ضخمة لغزة

المستشار الألماني يحذر إسرائيل من شن هجوم واسع على رفح الفلسطينية

ترشيحاتنا

على جهاز التنفس الصناعي.. تطورات الحالة الصحية لـ رضا بحراوي

محافظ الإسكندرية الأسبق: نصف مليون شقة مهددة بالسقوط في مصر

واجهت أصعب المواقف بشجاعة كبيرة.. لميس الحديدي تعلق على استقالة الحكومة الفلسطينية

قرار تاريخي| رد فعل الاتحاد السعودي على تصرف رونالدو غير الأخلاقي أمام جماهير الشباب

حكم صلاة السنن لمن عليه فوائت .. الإفتاء توضح

إعلام عبري: تشاؤم في إسرائيل بشأن صفقة الرهائن مع حماس.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسالة خاصة لمواليد برج الحمل .. فما هي؟

5 أبراج حظها زي الفل الأسبوع القادم.. شوف انت منهم ولا لاء

تعرف على النتائج الرسمية لـ رالي الجونة للسيارات 2024.. شاهد

جيبة فوق الركبة.. حلا شيحة تثير الجدل في أحدث ظهور

فيديو

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

زاره في المنام .. شاب يحاول اقتحام فيلا عمرو أديب لسبب غريب

مخها اتحرك من مكانه .. تطورات حالة فتاة الشروق

وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتـ لي المنطقة المركزية العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ