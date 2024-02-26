برلماني: الحوار الوطني جعل المواطن لأول مرة شريكا في اتخاذ القرار

قال أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن صفقة رأس الحكمة أكدت كل ما جاء في المرحلة الأولى للحوار الوطني حيث كان الإتجاه نحو الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف بحسب في حوار مع برنامج الحياة اليوم الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة إن تهيئة المناخ والسعي وراء جذب الاستثمار الأجنبي المباشر جاء بنتائج إيجابية ممثلة في صفقة رأس الحكمة, مشيرا إلى أن الحكومة أنفقت المليارات لدعم البنية التحتية, كما عملت على قتل البيروقراطية.

تشجيع المستثمر الأجنبي للاستثمار في مصر

وأكد بحسب أن مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني دفعت إلى تقليل البيروقراطية وتشجيع المستثمر الأجنبي للاستثمار في مصر.

وأستطلرد محسب أن صفقة رأس الحكمة دفعت النقاشات في المرحة الثانية الجارية من الحوار الوطني لتخطي نقاشات توفير الدولار إلى مرحلة ما بعد توفير الدولار لغلاء الأسعار واستقرار الأسواق.

ولفت بحسب إلى فكرة الحوار الوطني التي جعلت لأول مرة في تاريخ مصر المواطن شريكا في اتخاذ القرار, موضحا أن المشاركين في الحوار هم ممثلين لمواطني مصر من اساتذة الجامعات والخبراء.