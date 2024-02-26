سهر الصايغ تقوم بدور “زوجة مصرية أصيلة” بمسلسل المعلم في رمضان

كشفت الممثلة سهر الصايغ عن مشاركتها في مسلسل المعلم الذي سيعرض على شبكة تلفزيون الحياة في رمضان.

وقالت الصايغ في مداخلة مع برنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية الحياة، إنها سعيدة جدا لعرض المسلسل على قناة الحياة التي وصفتها بأن “وشها حلو” فيما يتعلق بنجاح المسلسلات الدرامية.

وأضافت أنها تعد المشاهد بالاستمتاع بحدوتة شعبية اجتماعية لطيفة وبداخلها حكايات كثيرة.

وأوضحت أن العمل من إخراج دكتور مرقص عازر وتأليف محمد الشواف وإشراف فني من عمرو درديري وإنتاج تامر مرسي والمتحدة.

ويضم المسلسل عدد كبير من النجوم بينما تقوم الصايغ بدور زوجة مصطفى شعبان الذي يقوم بدور المعلم.

وأكدت الصايغ أنها تقوم في المسلسل بدور “زوجة مصرية أصيلة” كما يصف المصريون دائما الزوجة المصرية.